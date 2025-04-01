Astra Lost in Space
Folge 7: Past
24 Min.Ab 12
Aries merkt, dass Charce dem Team etwas verschweigt: Es stellt sich heraus, dass der Schüler erst kurz vor der Expedition ins Weltall auf die Schule der anderen gewechselt ist. Und der Junge hat noch ein viel größeres Geheimnis, das er schließlich mit der Gruppe teilt.
Genre:Anime, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
