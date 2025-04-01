Astra Lost in Space
Folge 8: Lost and Found
23 Min.Ab 12
Im Inneren eines Raumschiffs entdeckt das Team eine Astronautin in einer Kryostase-Kapsel. Die Frau ist mit ihrem Team vor langer Zeit auf dem Planeten gestrandet und hat sich als einzige Überlebende in den Tiefschlaf gerettet. Zusammen mit den Schülern auf der Astra versucht sie nun, den Rückweg nach Hause anzutreten.
Genre:Anime, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
