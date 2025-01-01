Atlanta Medical
Die vierte Staffel exklusiv: Der idealistische Dr. Hawkins und sein Team stellen sich der ernüchternden Realität des Ärztedaseins. Denn der Job hat auch viele negative Seiten.
Atlanta Medical: Die Medizin und die Moral
Die Dramaserie Atlanta Medical zeigt die schonungslose Realität der Ärzt*innen in amerikanischen Krankenhäusern durch die Augen des jungen Harvard-Absolventen Devon Pravesh, gespielt von Manish Dayal. Der perfektionistische und idealistische Nachwuchsmediziner lernt schnell von seinen Kolleg*innen, dass es in der modernen Medizin kein Schwarz und Weiß mehr gibt, da die ethischen Grenzen oft verschwimmen.
In jeder Folge steht das Krankenhauspersonal vor einer moralischen Frage: Sollte die Untersuchung einer Krankenpflegerin verweigert werden, weil sie nicht ausreichend versichert ist? Wer bekommt das einzige Spenderherz: Ein junger Lehrer oder ein korrupter Kongressabgeordneter? Wessen Leben hat Vorrang, wenn sich ein unerwarteter Unfall während einer Parallel-Operation von drei unterschiedlichen Patienten ereignet? Diese und andere Probleme müssen die Ärzt*innen des Chastain Park Memorial Hospitals täglich lösen.
Willkommen im Heldenteam
Der charmante, aber auch überhebliche Dr. Conrad Hawkins, verkörpert von Gilmore Girls-Star Matt Czuchry, neigt oft zu unkonventionellen Methoden am Operationstisch. Er setzt es sich außerdem als Ziel, Neulingen wie Devon beizubringen, dass die Medizin in der Praxis nichts mit dem theoretischen Studium zu tun hat. An Hawkins Seite steht Dr. Randolph Bell, der zwar als das Aushängeschild des Krankenhauses gilt, doch eigentlich eine hohe Fehlerquote aufweist. Das wahre Genie hinter Bell ist nämlich Dr. Mina Okafor: Sie hat die ruhigsten Hände und Nerven aus Stahl, aber wenn es auf schwierige Patientengespräche ankommt, würde sie am liebsten fliehen. Die erfahrenste Krankenschwester Nicolette Nevin, porträtiert von der Hauptdarstellerin der Hit-Serie Revenge, Emily VanCamp, weiß oft mehr als die Assistenzärzte. Ob es daran liegt, dass sie das eine oder andere von Hawkins gelernt hat, während sie zusammen waren?
Vorbilder und Erfolg
Die Krankenhausserie basiert auf dem Buch des berühmten Mediziners Marty Makary mit dem Titel Unaccountable und wurde von Amy Holden Jones für das Fernsehen umgeschrieben. Atlanta Medical feierte im Januar 2018 Premiere in den USA und bekam mehrere Nominierungen bei den Teen Choice- und Young Artist Awards. Außerdem wurde im Mai 2020 die vierte Staffel der Serie angekündigt.
Wenn du Lust auf eine realistische Krankenhausserie mit facettenreichen Charakteren hast, kannst du dir jetzt Atlanta Medical auf Joyn PLUS+ in HD anschauen.