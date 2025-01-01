Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 15
43 Min.Ab 12

Red Rocks nagelneues Neurochirurgie-Zentrum hat nach seiner Eröffnung mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen. Unterdessen bewirbt Bell weiterhin unbeirrt sein Nahrungsergänzungsmittel. Als einer der drei Patienten, die das Produkt eingenommen haben, jedoch überraschend verstirbt, bittet er Conrad, sich die Fälle noch einmal genauer anzusehen. Während Bell beschließt, Konsequenzen aus dem Vorfall zu ziehen, macht Conrad eine unerwartete Entdeckung.

