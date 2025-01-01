Atlanta Medical
Folge 15: Tödliche Pestizide
43 Min.Ab 12
Red Rocks nagelneues Neurochirurgie-Zentrum hat nach seiner Eröffnung mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen. Unterdessen bewirbt Bell weiterhin unbeirrt sein Nahrungsergänzungsmittel. Als einer der drei Patienten, die das Produkt eingenommen haben, jedoch überraschend verstirbt, bittet er Conrad, sich die Fälle noch einmal genauer anzusehen. Während Bell beschließt, Konsequenzen aus dem Vorfall zu ziehen, macht Conrad eine unerwartete Entdeckung.
Alle Staffeln im Überblick
Atlanta Medical
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen