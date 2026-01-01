Attack on Titan
Attack on Titan
Ein Großteil der Menschheit wurde von riesigen Monstern getötet. Nur wenige Menschen konnten sich retten und zum Schutz eine riesige Mauer bauen. Doch dann wird die Mauer von den Monstern zerstört...
Attack on Titan: Das Kult-Anime online schauen auf Joyn
In der Zukunft des Animes Attack on Titan gibt es nur noch wenige Städte der Menschheit auf Erden. Sie sind von gewaltigen Mauern aus Stein umgeben. Dahinter leben die Menschen in ständiger Angst vor mysteriösen, menschenfressenden Riesen, welche immer wieder die Städte angreifen - die sogenannten Titanen. Eren Jäger ist in der Stadt Shiganshina aufgewachsen, an der äußeren Mauer. Nachdem Titanen die erste Mauer durchbrochen hatten, musste Eren als Kind hilflos mit ansehen, wie Titanen seine Mutter in Stücke rissen. Daraufhin schwörte er Rache an den gigantischen Monstern.
Erens Kampf gegen die Titanen
Deswegen meldet er sich zur dreijährigen Militärausbildung, zusammen mit seinen Freunden Mikasa und Armin. Doch kurz nach ihrer Abschlusszeremonie geschieht etwas schreckliches. Die Titanen greifen den Bezirk Trost an. Dabei werden viele Soldaten von den Titanen verschlungen - darunter scheinbar auch Eren. Plötzlich taucht aber ein neuer Titan auf, der wohl auf der Seite der Menschheit steht. Er greift die anderen Riesen an und schlägt sie in die Flucht. Zur Verblüffung aller entpuppt sich dieser neuer Gigant als Eren. Er besitzt nun die Fähigkeit, sich in einen Titanen zu verwandeln. Ist das nun die Chance für die Menschheit, die Titanen zu besiegen?
Eren wird dem Aufklärungstrupp zugeteilt. Diesem gehört auch der legendäre Kämpfer Levi an, der Eren eher skeptisch gegenübersteht. Jenseits der Mauern soll der Aufklärungstrupp das Geheimnis der Titanen entschlüsseln und einen Weg finden, sie ein für alle Mal aufzuhalten. Doch es warten noch mehr Mysterien auf sie - wie ein tödlicher weiblicher Titan und sogar ein Tier-Titan, der sprechen kann. Können sie die Monster besiegen? Das ist die zentrale Frage des Animes Attack on Titan.
Der gigantische Anime-Erfolg
Unter dem japanischen Original-Titel Shingeki No Kyojin erschien Attack on Titan (AOT) zunächst als Manga in Japan. Dort wurde die Comicreihe des Zeichners Hajime Isayama schnell zum Hit. Attack on Titan gewann zahlreiche Preise und wurde in zehn Ländern angeboten und in acht Sprachen übersetzt, darunter auch Deutsch. Inzwischen wurde das japanische Manga weltweit über 100 Millionen mal verkauft und gilt damit als eins der erfolgreichsten Mangas aller Zeiten. Die Adaption als Anime ließ nicht lange auf sich warten und wurde ebenfalls zu einem gewaltigen Erfolg in nunmehr vier Staffeln. Das liegt sicherlich nicht zuletzt an der Mischung aus Drama, Action und Spannung, mit dem das Anime immer wieder punktet. Auch einen japanischen Attack on Titan Real-Film gibt es inzwischen. Und Hollywood will angeblich ebenfalls aus dem Anime einen Film machen.
Ingesamt umfasst die Serie 75 Episoden in vier Staffeln. Die erste Staffel des japanischen Anime wurde 2013 veröffentlicht und umfasst 25 Episoden. Nach einer Pause von vier Jahren erscheint die zweite Staffel des Anime 2017 mit 12 Folgen. Auf die dritte Staffel von Attack on Titan mussten Fans nicht so lang warten. Staffel 3 wurde dafür in zwei Teile geteilt, mit 12 Episoden im Jahr 2018 und weitere zehn Folgen 2019. Ähnlich auch bei der vierten und finalen Staffel. Hier erschienen die ersten 16 Folgen Ende 2020, das großen Finale von Attack on Titan soll Anfang des nächsten Jahres folgen.
Das Anime Attack on Titan in Deutschland schauen
In Deutschland laufen aktuelle Folgen der Serie auf ProSieben Maxx. Auf Joyn kannst du die Episoden von Attack on Titan im Live-Stream von ProSieben Maxx online anschauen. Den Stream verpasst? Auch danach sind die Abenteuer von Eren, Mikasa, Armin und Levi für Attack on Titan Fans online in der ProSieben Maxx Mediathek auf Joyn abrufbar. Lass dir den japanischen Anime-Erfolg nicht entgehen und finde heraus, ob die Menschheit vor den Titanen gerettet werden kann.