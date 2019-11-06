Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Auf Brautschau im Ausland

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 1

Folge 1Jetzt ohne Werbung streamen

Auf Brautschau im Ausland

Folge 1: Folge 1

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der scheue Sportsfreund Sascha (27) versucht im philippinischen Cebu gleich bei drei Damen sein Glück. In Thailand stößt Trachtenträger Andreas (37) schon bei seiner Ankunft an seine sprachlichen Grenzen. Macho Harry (46) hat acht Kinder von acht verschiedenen Frauen. In Russland hofft er, die Frau fürs Leben zu finden. Und Kuhbauer Jürgen (41) sucht im rumänischen Arad eine Frau, die auf seinem Hof kräftig zupackt. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Brautschau im Ausland

Auf Brautschau im Ausland

Alle 1 Staffeln und Folgen