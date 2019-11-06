Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Brautschau im Ausland

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Der Hobby-Reiter Bernd (44) freut sich auf den Rückbesuch seiner Renata. Schmusebär Sascha (27) macht Bekanntschaft mit der philippinischen Küche. Junggeselle Heiko (38) sucht die Liebe fürs Leben in Begleitung seiner Mama in Prag. Für Andreas (37) heißt es Abschied von seiner Lek in Pattaya zu nehmen. Macho Harry (46) versucht in St. Petersburg seine Bekanntschaft Natascha durch Kochen zu betören. Traktorliebhaber Jürgen (41) bereitet sich auf den Rückbesuch seiner Crina vor. Rechte: Sat.1

