Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Auf Brautschau im Ausland
Folge 5
44 Min.Ab 12
Heiko (38), der Engel aus Sachsen-Anhalt, macht eine romantische Kutschfahrt durch Prag mit Hilda. Trachtenträger Andreas (38) zeigt seiner Lek aus Thailand auf der Zugspitze deutschen Pulverschnee. Dem Macho Harry (46) geht Natascha aus St. Petersburg nicht mehr aus dem Kopf. Cowboy Bernd (44) schwingt mit seiner Renata beim Line-Dance das Tanzbein. Schmusebär Sascha (27) darf seine Jennifer zu Hause besuchen und lernt ihre Familie kennen. Rechte: Sat.1
