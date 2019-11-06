Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der schüchterne Schmusebär Sascha (27) gesteht seiner Jennifer am Strand von Cebu seine Liebe. Währenddessen versucht der Engel aus Sachsen-Anhalt, Heiko (38), Jaroslava mit einer romantischen Bootsfahrt für sich zu gewinnen. Für den sparsamen Hobby-Reiter Bernd (44) heißt es Abschiednehmen - werden er und Renata sich jemals wiedersehen? Zwischen Trachtenträger Andreas (38) und seiner Lek aus Pattaya bahnt sich am Flughafen eine unverhoffte Wendung an. Rechte: Sat.1

