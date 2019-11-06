Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6Jetzt ohne Werbung streamen
Auf Brautschau im Ausland
Folge 6: Folge 6
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der schüchterne Schmusebär Sascha (27) gesteht seiner Jennifer am Strand von Cebu seine Liebe. Währenddessen versucht der Engel aus Sachsen-Anhalt, Heiko (38), Jaroslava mit einer romantischen Bootsfahrt für sich zu gewinnen. Für den sparsamen Hobby-Reiter Bernd (44) heißt es Abschiednehmen - werden er und Renata sich jemals wiedersehen? Zwischen Trachtenträger Andreas (38) und seiner Lek aus Pattaya bahnt sich am Flughafen eine unverhoffte Wendung an. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Auf Brautschau im Ausland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12