Auf Herz und Nieren
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Auf Herz und Nieren
Dr. David Heller überzeugt mit einem unverwechselbaren Gespür für die richtigen Diagnosen. Seine wahre Berufung jedoch sieht der luxusverliebte Mediziner in der Schönheitschirurgie. Schließlich zahlen die Leute meist mehr für einen tollen Körper als für ihr Leben. Geld wiederum interessiert seine Kollegin Nina Hansen nur am Rande. Ihr Credo: den Menschen zu helfen, egal ob krankenversichert oder nicht. Eigentlich ein unschlagbares Team - was sie natürlich nie zugeben würden!
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH, Bildrechte: SAT.1/Klein, Conny