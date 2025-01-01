Auf Streife - Berlin
5 StaffelnAb 12
Gewalt in der Familie, Drogenhandel, Diebstahl: Der Polizei-Alltag in Berlin ist hart und oft gefährlich. "Auf Streife - Berlin" zeigt echte Hauptstadt-Polizisten bei ihrer Arbeit - Tag und Nacht, zwischen Touristen und Obdachlosen, in Villenvierteln und Problemkiezen. Ihre Einsätze sind oft riskant, manchmal skurril, aber immer emotional. In den Straßen Berlins müssen die Beamten alles geben, um sich und andere zu schützen. Echte Polizeiarbeit aus der deutschen Hauptstadt.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
