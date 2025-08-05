Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 106vom 05.08.2025
45 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12

Eine Witwe erhält seit Wochen Drohbriefe. Im letzten fordert der Erpresser 10.000 Euro. Ihre Tochter wollte dem Spuk ein Ende setzen und schwebt nun in Gefahr. - Die Beamten stellen zwei Wildcamper. Eigentlich waren sie zu dritt. Stammt das Blut, das der Mann an Händen und Klamotten kleben hat, von der Verschwundenen? - Eine 14-jährige Musterschülerin wurde beim Taschendiebstahl erwischt. Hat sie aus eigenem Antrieb gehandelt oder wurde sie unter Druck gesetzt?

