Auf Streife

Polizisten geraten in Hinterhalt

SAT.1Staffel 13Folge 116
Folge 116: Polizisten geraten in Hinterhalt

45 Min.Ab 12

Als die Beamten einer verletzten Person helfen wollen, wird plötzlich auf sie geschossen. Wurden sie absichtlich in einen Hinterhalt gelockt? Eine 17-Jährige, die bei einem Einbruch erwischt wurde, randaliert auf der Wache. Im Laufe der Ermittlungen bringen die Beamten ein Familiendrama ans Licht. Beim Einkaufen wird eine Rentnerin von einem anderen Kunden brutal angegriffen. Die Beamten finden heraus, dass der Täter ein ehemaliger Mitarbeiter ist ...

SAT.1
