Blutige Mullbinden im KinderzimmerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 38: Blutige Mullbinden im Kinderzimmer
45 Min.Ab 12
Malina findet blutiges Verbandszeug im Zimmer ihrer Schwester! Als die Beamten die 18-Jährige ausfindig machen, entlocken sie ihr die unfassbare Wahrheit. - Das Verschwinden einer Rentnerin ruft die Polizei auf den Plan. Doch wer hinter der mutmaßlichen Entführung steckt, überrascht sogar die erfahrenen Beamten! - Mitten im Park wird Gregor brutal überfallen. Doch die Beute seines Angreifers ist nicht etwa Gregors Brieftasche, sondern sein Goldzahn!
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1