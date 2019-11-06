Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 1: Das Schmusetuch
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos finden Mutter Wisch bei Kevin, er hat sie als Schmusetuch mitgenommen. Da Klein Kritzel es nicht schafft Mutter Wisch in die Küche zurückzubringen, muss Baby Wisch lernen, das Geschirr allein abzutrocknen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment