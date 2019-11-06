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Babaloos

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
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Ein fischiges Abenteuer

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Babaloos

Folge 12: Ein fischiges Abenteuer

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Kevin muss während der Ferien auf den Goldfisch eines Freundes aufpassen. Die Babaloos veranstalten ihm zu Ehren ein Fest. Der Fisch lässt sich von dem Rummel anstecken und springt aus dem Aquarium! Rechte: Your Family Entertainment

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Babaloos

Babaloos

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