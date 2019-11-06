Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Ein fischiges AbenteuerJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 12: Ein fischiges Abenteuer
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Kevin muss während der Ferien auf den Goldfisch eines Freundes aufpassen. Die Babaloos veranstalten ihm zu Ehren ein Fest. Der Fisch lässt sich von dem Rummel anstecken und springt aus dem Aquarium! Rechte: Your Family Entertainment
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Babaloos
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Your Family Entertainment