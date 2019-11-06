Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Folge 15: Ein unfreiwilliges Bad
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch und Klein Schlürf spielen Verstecken. Als Baby Wisch versteckt sich in der Waschmaschine. Doch leider schließt Klein Schlürf die Türe und die Maschine setzt sich in Betrieb... Rechte: Your Family Entertainment
Babaloos
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment