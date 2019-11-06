Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 18: Kokurrenz für Klein Putz
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Füllfeder Frau von Schreib ist bei den Babaloos zu Besuch. Sie erzählt, dass sie den Meistertitel im Schlittschuhlaufen gewonnen hat. Klein Putz will das nicht glauben und fordert Frau von Schreib zum Rennen heraus. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment