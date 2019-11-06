Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Folge 18: Kokurrenz für Klein Putz

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Füllfeder Frau von Schreib ist bei den Babaloos zu Besuch. Sie erzählt, dass sie den Meistertitel im Schlittschuhlaufen gewonnen hat. Klein Putz will das nicht glauben und fordert Frau von Schreib zum Rennen heraus. Rechte: Your Family Entertainment

