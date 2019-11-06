Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 2: Eins rechts, eins links
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch und Klein Schürf spielen ausgelassen im Wohnzimmer. Auf einmal reißt Baby Wisch einen Wollfaden an sich und trennt so eine ganze Socke auf, die sich langsam im ganzen Raum verteilt... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment