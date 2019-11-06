Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 3: Ein Fall für Frau Saug
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch und Klein Schlürf verschütten ein Tintenglas und verunzieren damit den Wohnzimmerteppich. Da Baby Wisch bei seinem Versuch, den Fleck zu entfernen scheitert, müssen die Babaloos einen Retter suchen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment