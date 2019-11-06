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Babaloos

Staffel 1Folge 32vom 06.11.2019
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Babaloos

Folge 32: Auf Schlüsselsuche

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Kevin hat seinen Schlüssel verloren. Die Babaloos beschließen, ihn wieder zu finden. Keine leichte Aufgabe, da der Schlüssel im Sandkasten ist. Also stöbern sie mit Hilfe von Herrn Löchrig, dem Sieb, durch den Sand... Rechte: Your Family Entertainment

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