Staffel 1Folge 38vom 06.11.2019
Ein Fest für Butler TrockenJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 38: Ein Fest für Butler Trocken
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Regenschirm Butler Trocken feiert sein fünfjähriges Dienstjubiläum. Grund genug für die Babaloos ihm eine Kleinigkeit zu schenken. Sie schneidern ihrem überaus korrekten Kollegen eine Fliege... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment