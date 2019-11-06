Staffel 1Folge 39vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 39: Frau Saug im Streik
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Frau Saug sieht sich als das am härtesten arbeitende Mitglied der Babaloos. Regelmäßig muss sie das Geschirr spülen. Als Tante Pick sich weigert, dies anzuerkennen, geht Frau Saug aus Protest in den Streik. Rechte: Your Family Entertainment
