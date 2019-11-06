Staffel 1Folge 47vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 47: Abfalldienst
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Durch Zufall entdecken die Babaloos, dass Kevin die Mülltonne nicht vor die Türe gestellt hat. Am nächsten Morgen aber soll die Müllabfuhr kommen. Die Babaloos ergreifen die Initiative... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment