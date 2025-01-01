Baptiste
Folge 1: Hülle
55 Min.Ab 16
Julien Baptiste wird von seiner Ex-Freundin Martha kontaktiert. Der ehemalige Ermittler soll der Polizeichefin von Amsterdam bei der Suche nach der Prostituierten Natalie Rose helfen. Gemeinsam mit Edward Stratton, der sich als Natalies Onkel ausgibt, taucht er in die gefährliche Unterwelt des städtischen Rotlichtviertels ab.
Baptiste
Genre:Drama, Krimi-Drama
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.