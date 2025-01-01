Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Baptiste

Hülle

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Hülle

HülleJetzt ohne Werbung streamen

Baptiste

Folge 1: Hülle

55 Min.Ab 16

Julien Baptiste wird von seiner Ex-Freundin Martha kontaktiert. Der ehemalige Ermittler soll der Polizeichefin von Amsterdam bei der Suche nach der Prostituierten Natalie Rose helfen. Gemeinsam mit Edward Stratton, der sich als Natalies Onkel ausgibt, taucht er in die gefährliche Unterwelt des städtischen Rotlichtviertels ab.

Alle Staffeln im Überblick

Baptiste
SAT.1 emotions
Baptiste

Baptiste

Alle 2 Staffeln und Folgen