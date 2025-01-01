Baptiste
Folge 2: Der Wert eines Menschen
58 Min.Ab 16
Julien kann die vermisste Prostituierte Natalie ausfindig machen. Sie liefert Informationen über Edward Stratton, die ihn zutiefst schockieren. Der Ermittler beschließt, den Mann genauer unter die Lupe zu nehmen, sucht sein Zuhause in Antwerpen auf und macht dort eine entsetzliche Entdeckung.
Genre:Drama, Krimi-Drama
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.