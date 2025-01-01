Baptiste
Folge 3: Blut
58 Min.Ab 12
Bei seinen Ermittlungen findet Julien mehr über Edward heraus und bekommt es mit der Angst zu tun. Offenbar hatte der Mann Natalie dabei unterstützt, Geld zu stehlen, woraufhin sein Vater von der rumänischen Bande "Brigada Serbilu" ermordet wurde. Julien bleibt nun nichts anderes übrig als seine eigene Familie an einem geheimen Ort in Sicherheit zu bringen.
Genre:Drama, Krimi-Drama
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
