Baptiste
Folge 3: Episode 3
55 Min.Ab 16
Emmas Sohn Alex muss mit dem Leben bezahlen. Doch Emma bleibt keine Zeit zum Trauern und sie setzt alles daran, ihren zweiten Sohn Will zu finden. Sie durchforstet Alex' Computer und macht dabei eine erschreckende Entdeckung. Julien vermutet, dass Alex von Rechtsextremisten ermordet worden ist und nimmt die umstrittene Politikerin Kamilla Agoston ins Visier.
Genre:Drama, Krimi-Drama
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.