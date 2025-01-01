Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baptiste

Episode 3

Staffel 2Folge 3
Episode 3

Baptiste

Folge 3: Episode 3

55 Min.Ab 16

Emmas Sohn Alex muss mit dem Leben bezahlen. Doch Emma bleibt keine Zeit zum Trauern und sie setzt alles daran, ihren zweiten Sohn Will zu finden. Sie durchforstet Alex' Computer und macht dabei eine erschreckende Entdeckung. Julien vermutet, dass Alex von Rechtsextremisten ermordet worden ist und nimmt die umstrittene Politikerin Kamilla Agoston ins Visier.

