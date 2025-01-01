Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 5
Julien und Emma gelingt es, Will aufzuspüren. Doch sie stoßen auch auf eine schockierende Wahrheit über den jungen Mann: Er ist in die Planungen eines Terroranschlags involviert, der schon bald stattfinden soll. Sein Motiv hängt mit dem Tod seiner Schwester zusammen. Außerdem findet Julien heraus, welche Person hinter dem Decknamen Gomorrah steckt.

