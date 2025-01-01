Baptiste
Folge 6: Episode 6
57 Min.Ab 16
Julien gelingt es, Andras als Gomorrah zu enttarnen und beide geraten in eine gefährliche Auseinandersetzung. Will hat inzwischen die Flucht ergriffen und bereitet sich nun auf einen Terroranschlag vor. Emma und Julien müssen den jungen Mann nun schnellstens wiederfinden, bevor es zur Katastrophe kommt.
Baptiste
Genre:Drama, Krimi-Drama
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.