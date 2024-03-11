Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Der Klempner

NBCUniversalStaffel 1Folge 1vom 11.03.2024
Der Klempner

Der KlempnerJetzt kostenlos streamen

Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Folge 1: Der Klempner

43 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 16

Der Westside Ripper treibt in L.A. sein Unwesen. Ava Bartlett, ein leidenschaftlicher True-Crime-Podcast-Fan, ist besessen von ihm - im Gegensatz zu ihrem Ehemann Nathan. Als die junge Chloe auf bestialische Weise ermordet wird und Avas Klempner Matt in der Nähe gesehen wurde, ist sie fest davon überzeugt, dass Matt der Serienmörder sein muss. Sie will ihm unbedingt die Wahrheit entlocken - und zwar in einem Podcast, der zudem auch Geld in die leere Familienkasse spülen soll.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Based on a True Story - Sprich oder stirb!
NBCUniversal
Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Alle 2 Staffeln und Folgen