NBCUniversal Staffel 1 Folge 4 vom 18.03.2024
Folge 4: Die Überlebende

26 Min. Folge vom 18.03.2024 Ab 16

Die Bartletts und Matt sind bei der CrimeCon in Las Vegas. Die erfolgreichen Podcasterinnen "Sisters in Crime" sprechen live auf der Bühne über den Westside Ripper. Es kommen auch Chloes Mutter sowie Dahlia Stone, die einzige Frau, die angeblich eine Attacke des Serienkillers überlebt hat, zu Wort. Sie erzählt, wie sie den Angreifer in die Flucht geschlagen hat und wirbt für ihr Buch mit ihrem Erfahrungsbericht - zu Matts Ärger, der sie für eine Betrügerin hält.

NBCUniversal
