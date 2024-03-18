Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 4: Die Überlebende
26 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 16
Die Bartletts und Matt sind bei der CrimeCon in Las Vegas. Die erfolgreichen Podcasterinnen "Sisters in Crime" sprechen live auf der Bühne über den Westside Ripper. Es kommen auch Chloes Mutter sowie Dahlia Stone, die einzige Frau, die angeblich eine Attacke des Serienkillers überlebt hat, zu Wort. Sie erzählt, wie sie den Angreifer in die Flucht geschlagen hat und wirbt für ihr Buch mit ihrem Erfahrungsbericht - zu Matts Ärger, der sie für eine Betrügerin hält.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen