Based on a True Story - Sprich oder stirb!

NBCUniversalStaffel 1Folge 5vom 25.03.2024
28 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 16

Dahlia Stone ist tot. Hat Matt sie vom Dach gestoßen oder ist sie wirklich freiwillig gesprungen, wie er behauptet? Ava ist davon überzeugt, dass er schuldig ist und würde Las Vegas am liebsten sofort verlassen, aber Nathan überredet sie zum Bleiben. Nach einer wilden Nacht überrascht der Westside Ripper am nächsten Tag die Messegäste mit der zweiten Folge "Based on a True Story".

NBCUniversal
