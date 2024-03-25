Zum Inhalt springenBarrierefrei
Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Staffel 1Folge 6vom 25.03.2024
Folge 6: Reich und schön

30 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 12

"Based on a True Story" erobert die Podcast-Charts der USA. Die Bartletts sind völlig euphorisch und rechnen damit, bald zu großem Geld zu kommen. Bei einem Charitydinner, das Simon und Ruby in ihrer Villa veranstalten, taucht auch Matt - in Begleitung von Michelle - auf. Ava und Nathan werden nervös, als er ihnen mitteilt, dass die Community nichts über die alten Morde hören will, sondern nach frischen Inhalten verlangt.

NBCUniversal
