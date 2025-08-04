Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 1: Flüssiges Gold
32 Min. Ab 12
Nathan und Ava jonglieren mit dem Elternsein und Avas Stillproblemen, während ein dunkler Schatten ihrer Vergangenheit zurückkehrt: Der unter Mordverdacht stehende Simon kommt überraschend auf Kaution frei. Indes genießt Matt eine fragwürdige "Therapie" in Mexiko - mit Tory an seiner Seite. Nathan reist hinterher, um Tory zur Vernunft zu bringen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
12
