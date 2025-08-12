Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 4: Alle bereit?
26 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Avas Enthusiasmus für "ihren" Fall ist ungebrochen. Tory entdeckt zufällig Avas Mordwand und gibt ihrer Schwester einen entscheidenden Hinweis: Ein Opfer trägt einen Stempel einer Sexparty-Reihe auf dem Unterarm. Der Mörder hat seine Opfer offenbar dort gesucht. Ava schlägt Nate vor, undercover zu ermitteln. Matt gerät bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker in eine hitzige Diskussion über seine Wut.
Alle Staffeln im Überblick
Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen