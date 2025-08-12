Zum Inhalt springenBarrierefrei
Based on a True Story - Sprich oder stirb!

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 12.08.2025
Folge 4: Alle bereit?

26 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12

Avas Enthusiasmus für "ihren" Fall ist ungebrochen. Tory entdeckt zufällig Avas Mordwand und gibt ihrer Schwester einen entscheidenden Hinweis: Ein Opfer trägt einen Stempel einer Sexparty-Reihe auf dem Unterarm. Der Mörder hat seine Opfer offenbar dort gesucht. Ava schlägt Nate vor, undercover zu ermitteln. Matt gerät bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker in eine hitzige Diskussion über seine Wut.

ProSieben
