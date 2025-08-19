Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 5: Doppelfehler
27 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12
Auf dem Tennisplatz entbrennt ein erbittertes Duell zwischen Nathan und Danny Merrick. Doch Avas Augen gelten nicht dem Spiel, sondern einer geheimen Botschaft des Copycat-Killers, die sie mit Matt zu entschlüsseln versucht. Indes sucht Drew Tory auf, um sie zu ermutigen, sich von ihrem Verlobten zu trennen. Tory ist irritiert und erzählt Matt von der Begegnung.
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen