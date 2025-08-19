Zum Inhalt springenBarrierefrei
Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Doppelfehler

ProSieben Staffel 2 Folge 5 vom 19.08.2025
Doppelfehler

Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Folge 5: Doppelfehler

27 Min. Folge vom 19.08.2025 Ab 12

Auf dem Tennisplatz entbrennt ein erbittertes Duell zwischen Nathan und Danny Merrick. Doch Avas Augen gelten nicht dem Spiel, sondern einer geheimen Botschaft des Copycat-Killers, die sie mit Matt zu entschlüsseln versucht. Indes sucht Drew Tory auf, um sie zu ermutigen, sich von ihrem Verlobten zu trennen. Tory ist irritiert und erzählt Matt von der Begegnung.

Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Based on a True Story - Sprich oder stirb!

