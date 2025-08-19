Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 19.08.2025
Folge 6: Based On A Drew Story

29 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 16

Ava holt Nathan aus dem Gefängnis, um gemeinsam nach ihrer verschwundenen Freundin Drew zu suchen. Dabei kommen verstörende Wahrheiten ans Licht: Drew heißt in Wahrheit Olivia und hat Ava die ganze Zeit etwas vorgespielt. Zudem verhärtet sich der Verdacht, dass sie der Copycat-Killer ist. Währenddessen planen Tory und Matt, so schnell wie möglich zu heiraten. Als Olivia plötzlich mit einer Waffe auftaucht, eskaliert die Situation ...

