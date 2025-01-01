Basketball Golden Giants
1 StaffelAb 6
Basketball Golden Giants
Eine Reise durch mehr als 30 Jahre: Die 5-teilige Doku-Serie "Basketball Golden Giants" erzählt die Geschichte einer einzigartigen Generation von Spielern, die den spanischen Basketball verändert haben. Marc Gasol, Ricky Rubio, Rudy Fernández, Sergio Llull, Víctor Claver u. a. kommen dabei zu Wort.
Genre:Dokumentation
Produktion:ES, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Mediaset Espana Comunicacion, S.A.