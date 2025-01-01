Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Serien Super-Hit der 90er mit Pamela Anderson: Die Helden in den roten Badehosen und -anzügen sind zurück! Mitch Buchannon und sein Team retten Leben am Traumstrand Malibus.
Sonnige Strände, dramatische Rettungsaktionen in Zeitlupe und die ikonischen roten Badeanzüge - das ist "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu"! Die Kultserie, die ein ganzes Jahrzehnt prägte, ist zurück und bereit für deinen nächsten Binge-Watch. Erlebe die Abenteuer von Mitch Buchannon und seinem Team, die am Strand von Malibu für Recht und Ordnung sorgen. Streame jetzt alle 9 Staffeln von "Baywatch" komplett und kostenlos auf Joyn.
David Hasselhoff & Pamela Anderson: Die Ikonen in Rot
"Baywatch" wurde nicht nur durch seine spannenden Geschichten, sondern vor allem durch seine unvergleichlichen Hauptdarsteller:innen zu einem weltweiten Phänomen.
Mitch Buchannon: Der legendäre Anführer des Teams
Lieutenant Mitch Buchannon, gespielt von David Hasselhoff, führt das Team an. Als erfahrener und verantwortungsbewusster Leiter des Rettungsteams ist er nicht nur Respektsperson, sondern auch Vaterfigur. Hasselhoff war aber nicht nur als Schauspieler für "Baywatch" aktiv, sondern auch als Produzent. Er rettete die Serie, nachdem sie nach der ersten Staffel abgesetzt wurde.
C.J. Parker: Die Königin des Strandes
Spätestens mit dem Auftritt von Pamela Anderson als C.J. Parker wurde "Baywatch" zur meistgesehenen Serie der Welt. Mit ihrer charismatischen Ausstrahlung und den legendären Slow-Motion-Läufen am Strand wurde sie zum Star der 1990er-Jahre und zum Aushängeschild der Serie.
Baywatch: Mehr als nur Zeitlupe - Eine Serie, die Geschichte schrieb
Die Serie startete erstmals 1989 im US-Fernsehen. Nach einer durchwachsenen ersten Staffel wurde sie zunächst abgesetzt, bevor David Hasselhoff das Potenzial erkannte und die Serie mit neuen Produzent:innen zu einem globalen Erfolg machte. Bis 1999 lief sie unter dem Titel "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu", bevor sie für zwei weitere Staffeln nach Hawaii umzog.
Die Besetzung: Das legendäre Team von Malibu
Neben den Superstars Hasselhoff und Anderson sorgte ein großer und talentierter Cast für unvergessliche Momente:
• David Hasselhoff als Mitch Buchannon
• Pamela Anderson als C.J. Parker
• Jeremy Jackson als Hobie Buchannon (ab Staffel 2)
• Michael Newman als Michael 'Newmie' Newman (war ein echter Rettungsschwimmer)
• David Chokachi als Cody Madison
• Yasmine Bleeth als Caroline Holden
• Alexandra Paul als Stephanie Holden
• Gena Lee Nolin als Neely Capshaw
• David Charvet als Matt Brody
• Erika Eleniak als Shauni McClain
• Carmen Electra als Lani McKenzie
Von Rockstars bis Sportlegenden: Berühmte Gaststars
Halte beim Streamen auf Joyn die Augen offen nach diesen überraschenden Gastauftritten:
• Little Richard (Rock'n'Roll-Legende)
• Shaggy (Reggae-Superstar)
• Hulk Hogan (Wrestling-Legende)
• Danny Trejo (Schauspieler, bekannt aus "Machete")
• Bryan Cranston (späterer "Breaking Bad"-Star)
• Mila Kunis (als junges Mädchen)
• Mariska Hargitay (späterer "Law & Order: SVU"-Star)
• Carrie-Anne Moss (später als Trinity in "Matrix" berühmt)
Was Fans wissen wollen: Häufig gestellte Fragen zu "Baywatch"
Ist "Baywatch" eine Serie aus den 1980er-Jahren?
Jein. Die Serie startete zwar 1989, also am Ende der 1980er, aber ihr weltweiter Erfolg und ihr Kult-Status sind fest mit den 1990er-Jahren verbunden. Sie gilt als eine der prägendsten Serien dieses Jahrzehnts.
Welche Darsteller:innen aus der Serie "Baywatch" leben heute noch?
Die meisten der Hauptdarsteller:innen, darunter David Hasselhoff, Pamela Anderson, Jeremy Jackson, Yasmine Bleeth, Alexandra Paul und Carmen Electra, leben noch. Leider sind aber auch einige Stars der Baywatch-Familie bereits gestorben, darunter Michael Newman (2024), Lisa Sheridan (2019) und Pamela Bach-Hasselhoff (2025), die Ex-Frau von David Hasselhoff, die in der Serie als Kaye Morgan zu sehen war.
Wo wurde die Fernsehserie "Baywatch" gedreht?
Obwohl die Serie im sonnigen Malibu spielt, waren die Hauptdrehorte die Strände von Santa Monica, Kalifornien, insbesondere der Will Rogers State Beach. Das Hauptquartier der Rettungsschwimmer:innen war ebenfalls dort angesiedelt.
Warum wurde "Baywatch" abgesetzt?
Nach der neunten Staffel in Malibu sanken die Quoten. Die Produktion entschied sich für einen Neuanfang und verlegten die Serie für zwei weitere Staffeln nach Hawaii ("Baywatch Hawaii"). Als die die Einschaltquoten trotzdem weiter sanken, wurde die Serie 2001 endgültig eingestellt.
Warum wurde Brandon Call, der in der Serie Hobie spielte, bei "Baywatch" ausgetauscht?
Brandon Call spielte Mitchs Sohn Hobie nur in der ersten Staffel. Als die Serie nach der Absetzung für die zweite Staffel neu produziert wurde, sollte die Figur des Hobie älter wirken. Daher wurde die Rolle mit dem damals älteren Jeremy Jackson neu besetzt, der die Figur bis zum Teenageralter spielte.
