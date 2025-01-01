Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bear Grylls: Stars am Limit

Dave Bautista

NatGeo
Staffel 5
Folge 6
Dave Bautista

Bear Grylls: Stars am Limit

Folge 6: Dave Bautista

47 Min.
Ab 12

Bear Grylls holt Promis aus ihrer Komfortzone und zeigt ihnen, wie man in der Wildnis überleben kann. In jeder Folge bestreitet der Outdoor-Profi ein Abenteuer mit einer berühmten Persönlichkeit. Mit dabei sind unter anderem Ben Stiller, Channing Tatum, Zac Efron und viele andere.

