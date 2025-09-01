Halte stets dein Schwert bereitJetzt ohne Werbung streamen
Becoming Elizabeth
Folge 1: Halte stets dein Schwert bereit
57 Min.Ab 12
Nach dem Tod König Heinrichs VIII. bleiben eine kinderlose Gemahlin und drei Kinder von drei verschiedenen Frauen zurück. Der erst neunjährige Edward besteigt als sein Erbe unter der Vormundschaft seines Onkels, Edmund Seymour, den englischen Thron. Während er als Schattenkönig agiert, geraten seine Halbschwestern Mary und Elizabeth in den Strudel höfischer Intrigen und in das Ränkespiel der europäischen Mächte, die um die Kontrolle des Landes konkurrieren ...
Becoming Elizabeth
Genre:Historisches Drama
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited