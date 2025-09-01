Becoming Elizabeth
Folge 3: Lerne oder schweige
57 Min.Ab 12
Catherine und Thomas setzen alles daran, ihre Macht am Hof zu festigen - und nutzen Elizabeths 15. Geburtstag als geschickte Tarnung für ihre ehrgeizigen Pläne. Doch ihr Intrigenspiel gerät ins Wanken, als Thomas ein persönliches Interesse an Elizabeth entwickelt und eine Grenze überschreitet, die alles verändert.
Genre:Historisches Drama
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited