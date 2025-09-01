Die Notwendigkeit zwingt mich, dich zu plagenJetzt ohne Werbung streamen
Becoming Elizabeth
Folge 5: Die Notwendigkeit zwingt mich, dich zu plagen
49 Min.Ab 12
Nach dem Tod ihrer Stiefmutter Catherine Parr kehrt Elizabeth an den Hof zurück. Thomas Seymour, der sie schon während seiner Ehe mit Catherine umschwärmte, nutzt nun seine Chance und bittet um ihre Hand. Doch sein Bruder, der Lordprotektor, verweigert die Erlaubnis und strebt eine politisch vorteilhafte Verbindung für Elizabeth an. Als Thomas sich zunehmend verdrängt fühlt, fasst er einen folgenschweren Plan: Er will seinen verhassten Bruder stürzen.
