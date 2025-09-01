Zum Inhalt springenBarrierefrei
Becoming Elizabeth

Die Notwendigkeit zwingt mich, dich zu plagen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5
Die Notwendigkeit zwingt mich, dich zu plagen

Becoming Elizabeth

Folge 5: Die Notwendigkeit zwingt mich, dich zu plagen

49 Min.Ab 12

Nach dem Tod ihrer Stiefmutter Catherine Parr kehrt Elizabeth an den Hof zurück. Thomas Seymour, der sie schon während seiner Ehe mit Catherine umschwärmte, nutzt nun seine Chance und bittet um ihre Hand. Doch sein Bruder, der Lordprotektor, verweigert die Erlaubnis und strebt eine politisch vorteilhafte Verbindung für Elizabeth an. Als Thomas sich zunehmend verdrängt fühlt, fasst er einen folgenschweren Plan: Er will seinen verhassten Bruder stürzen.

