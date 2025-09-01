Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Becoming Elizabeth

Was nicht geheilt werden kann

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Was nicht geheilt werden kann

Was nicht geheilt werden kannJetzt ohne Werbung streamen

Becoming Elizabeth

Folge 6: Was nicht geheilt werden kann

57 Min.Ab 12

Thomas Seymour wird des Hochverrats beschuldigt: Er soll versucht haben, den jungen König zu entführen. Auch Elizabeth, eng mit ihm verbunden, wird unter Hausarrest gestellt und von Lord Dudley verhört. War sie in das Komplott verwickelt? Während sie um ihren Ruf kämpft, ist Lord Somerset erschüttert vom Verrat seines Bruders und steht einem wütenden Kronrat gegenüber, der entschlossenes Handeln fordert. Auch Mary reist nach London, um ihrer beschämten Schwester entgegenzutreten.

Alle Staffeln im Überblick

Becoming Elizabeth
SAT.1 emotions
Becoming Elizabeth

Becoming Elizabeth

Alle 1 Staffeln und Folgen