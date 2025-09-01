Was nicht geheilt werden kannJetzt ohne Werbung streamen
Becoming Elizabeth
Folge 6: Was nicht geheilt werden kann
57 Min.Ab 12
Thomas Seymour wird des Hochverrats beschuldigt: Er soll versucht haben, den jungen König zu entführen. Auch Elizabeth, eng mit ihm verbunden, wird unter Hausarrest gestellt und von Lord Dudley verhört. War sie in das Komplott verwickelt? Während sie um ihren Ruf kämpft, ist Lord Somerset erschüttert vom Verrat seines Bruders und steht einem wütenden Kronrat gegenüber, der entschlossenes Handeln fordert. Auch Mary reist nach London, um ihrer beschämten Schwester entgegenzutreten.
Genre:Historisches Drama
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
