Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 1: Die Neuankömmlinge
50 Min.Ab 12
Eine ausgelassene Partynacht am Meer endet für eine Gruppe Jugendlicher ungewöhnlich, als plötzlich mehrere Menschen aus den Tiefen des Wassers auftauchen. Sie sprechen eine sehr alte Sprache und behaupten, sie kämen aus der Vergangenheit. Die Polizei tut den Vorfall ab und glaubt an Wahnvorstellungen der Fremden. Doch auf der ganzen Welt häufen sich auf einmal derartige Vorkommnisse - und plötzlich suchen immer mehr Menschen Zuflucht in der Zukunft.
Beforeigners: Mörderische Zeiten
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:NO, 2019
Altersfreigabe:
12
