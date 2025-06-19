Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 4: Die Anomalie
44 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 16
Alfhildr und Lars haben den Geschäftsmann Navn im Visier. Doch kurz nach der ersten Befragung wird der Prähistorier erschossen. Lars muss seine Ermittlungen allerdings ruhen lassen, denn seine Tochter Ingrid wird ins Krankenhaus eingeliefert. Sie wollte mit ihren Freundinnen unter Drogeneinfluss eine Zeitmigration vortäuschen. Was keiner ahnt: Das verwendete Rauschmittel gehört Lars. Verdächtigt wird allerdings Ingrids Stiefvater.
Alle Staffeln im Überblick
Beforeigners: Mörderische Zeiten
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:NO, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Viaplay
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