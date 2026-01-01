Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 5: Der Aufprall
48 Min.Ab 16
Der Konflikt zwischen Alfhildr und Wenche spitzt sich zu. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Kolleginnen nimmt sich die Führungsspitze der Polizei des Falles an. Als in einem Polizeiwagen eine Droge gefunden wird, muss Lars entscheiden, ob er seinen Augentropfenmissbrauch gestehen will. Die Identität von Alfhildrs ehemaligem Anführer Tore Hund wird derweil offengelegt. Der einstige Wikinger verliert daraufhin alles, was er sich in der Neuzeit aufgebaut hat.
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:NO, 2019
16
