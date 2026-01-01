Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 6: Die Erkenntnis
48 Min.Ab 16
Nachdem Lars suspendiert wurde, muss Alfhildr zunächst allein weiter ermitteln. Ihr Ex-Partner versucht dennoch, sie zu unterstützen. Er wird von dem ersten Zeitreisenden aufgesucht und mit wichtigen Informationen versorgt. So identifiziert er endlich die am Strand gefundene Leiche. Hinter der Begegnung der beiden Männer steckt allerdings ein schauriges Geheimnis, dem Alfhildr auf die Spur kommt.
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:NO, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Viaplay