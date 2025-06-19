Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 2: Die Täuschung
45 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12
Nach einem Hinweis der Londoner Polizei gehen die Beamten davon aus, dass der berüchtigte Mörder Jack The Ripper als Zeitreisender in Oslo angekommen ist und nun vor Ort sein Unwesen treibt. Olav versucht indes noch immer zu beweisen, dass er der wahre König Norwegens ist - und während Alfhildr mit den Folgen ihres Schlafwandelns kämpft, wird Lars von Odin heimgesucht.
Alle Staffeln im Überblick
Beforeigners: Mörderische Zeiten
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:NO, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Viaplay
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren